前總統陳水扁爆料指出，蘇貞昌在扁政府擔任閣揆時，曾2度要求換掉時任副閣揆的蔡英文，而理由則是「歹逗陣」（台語，指難相處），引發各界討論。對此，總統蔡英文今(3日)晚間則是親自在臉書回應，「政治人物有很多眉眉角角，或許我有時候不是很好『鬥陣』，各種評論我也都尊重。」

蔡英文在臉書寫下，「擔任總統這個職務，我其實沒想過我好不好「鬥陣」這件事，因為我知道如果我要推動改革，一定不是很討喜的人」、「面對前朝政府說要改革，卻解決不了的問題，若有人要我放著不解決，那我的確「歹鬥陣」，我一定要解決。」

另外，蔡英文指出，面對台灣民主、自由受到挑戰、國防安全受到威脅，若有人要她退讓，那她更是「歹鬥陣」，一定不退讓，「政治人物有很多眉眉角角，或許我有時候不是很好『鬥陣』，各種評論我也都尊重。」

蔡英文也強調，和行政院長蘇貞昌，以及執政團隊「鬥陣」得很好，面對國內外的挑戰，不但守住了非洲豬瘟，也守住疫情，認為和台灣人民「鬥陣」過著安全的好生活，才是她唯一關心的事情。

(中時新聞網)