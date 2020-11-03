嘉義博茶會將於11月21日在中埔鄉農會金蘭分部盛大開幕，一連10天以《茶.藝術》為核心，延展茶的多元樣貌，今天起開放網路預約，為邀請全國遊客前來共襄盛舉，嘉義縣政府祭出多項好禮，只要官網事先預約看展，即有機會抽3C中大獎。

阿里山茶世界知名，嘉義博茶會今年邁入第五年，以「茶.藝術」為核心，展現茶的多元樣貌，並取代舊名「茶搏會」的競搏之意。文觀局長許有仁表示，今年規畫有國內奉茶區邀民眾齊聚共茗、花海奉茶區結合社區茶藝、流水茶席建構阿里山林潺水意境等。

2019世界搏茶會在中埔農會金蘭辦事處舉行，今年以博代搏並更著重茶藝術。（嘉縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

即日起上網預約就能抽3c大獎。（嘉縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

（嘉縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

除茶文化展區外，另有茶產業一系列的展覽與體驗，讓來自各地的民眾體會與了解嘉義縣高山茶的特色與價值；現場還有展售在地農產與的田野市集以及中埔鄉農會規畫的「御藏市集」，堪稱是嘉義縣各地農特產大集合。

嘉縣府指出，博茶會即日起開放預約，民眾可至上聯國際展覽嘉義博茶會網頁登錄會員後點選報名，在預約成功後將收到Email 通知信，並在活動期間在會場大會服務台出示預約本人身分證正本，經工作人員驗證資格，即可獲得摸彩券乙，有機會抽中Mac筆電、IPad平板、Dyson吸塵器、IPhone手機、任天堂Switch、Airpods藍芽耳機等3c好禮。

(中時 )