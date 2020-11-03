妮可醬由Molly、Kim、小斯、慶4位團員組成，受邀擔任今年「綠島觀光大使」並演唱代言主題曲〈Green House〉。其中事業愛情兩得意的Molly，今（3日）被爆與交往兩年多的英國男友Marcus密婚，上月在台中歌劇院舉辦婚宴，女方親友全員到齊，男方家人則受新冠疫情影響無法來台，透過影片越洋送上祝福。

妮可醬團員Molly日前低調完婚的喜訊，因友人在臉書PO出喜宴照片而曝光！據悉她的老公Marcus大有來頭，是一家代理歐美音樂製作人、後製及詞曲作者的公司總經理，也是周筆暢的A&R統籌。他為了Molly跨越語言隔閡千里追愛，姊弟戀終於修成正果。

妮可醬由Molly（上到下）、小斯、慶、Kim四位團員組成。（ROKON滾石電音提供）

對此，Molly透過所屬滾石電音表示，老公是英國倫敦人，31歲，兩人因為工作認識，大概遠距離交往2年多，「婚禮在長老教會舉行，而照片是婚宴，在台中國家歌劇院，當天有交換誓詞、對父母謝恩、點同心燭和電影情節中的『Yes, I do』。」妮可醬團員們分別在婚禮上擔任伴娘、場控和主持人，見新人幸福甜蜜，也都感動落淚，只可惜男方家人因疫情無法參加婚禮，只能錄製祝賀影片在現場播放。

電音女團妮可醬NekoJam，2006年在台中成軍，歷經解散又重組後，2016年加盟滾石電音正式發片，4位團員近來獲得綠島觀光大使代言機會，並將於6日出席記者會。Molly表示，有帶老公去過綠島，「之後會再帶他去吃海草冰，然後潛水到海底海馬郵筒寄信給倫敦的家人」。

(中時 )