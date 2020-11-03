京城銀3日公告，已完成合併南部券商萬泰證券的交易，該交易以每股16.11元，收購萬泰證券19058827股，交易總金額3.07億元，京城銀向包括萬泰煙火、谷王食品、萬尚公司、萬味豐公司及其他自然人等萬泰證券原股東收購股份，交易完成之後，已持股萬泰證券95.29％，幾乎百分之百收購。

京城銀亦在3日公告截至十月底止的最新獲利。京城銀公告，10月自結稅前損益6.09億元，稅前EPS 0.54元，累計2020年1至10月稅前獲利達48.22億元，稅前每股盈餘(EPS) 4.30元，累計稅後獲利成長近75％。

由於京城銀已將前年的大同集團旗下包括大同、綠能、華映等授信全部提存、打呆，因此已將大同集團的相關踩雷部位全面「利空出清」，今年也因而省下許多提存負擔，再加上股債投資獲利佳、又有放款息收挹注，因此獲利相較許多銀行可說大有展獲，取得75％的成長佳績。

其中在放款動能的獲利貢獻上，京城銀指出，今年以來整體營運在放款動能的帶動下，利息淨收益穩健成長，相較去年同期成長15.3％，另截至2020年10月底止，全行逾期放款比率0.02％、逾期放款覆蓋率9922.59％、全體放款覆蓋率1.51％，均位列全體國銀前段班。

京城銀表示，根據國發會發布的9月景氣概況，9月景氣對策信號分數較上月增加1分至27分，燈號續亮「穩定」綠燈，已連2月亮出綠燈，反映國內經濟逐漸趨穩，也是京城銀放款得以逐月成長的主因。

對於第四季的情勢，京城銀則評估市場的主要不確定性包括了美國總統大選結果、歐洲因為疫情啟動第二度封城，這些均對經濟情勢有所衝擊，國內部份則是面臨資金過剩的狀況，國銀存款前八月共增加2.16兆元，台灣10年期主流公債則是在10月底跌破0.3％，創下歷史低點，這些對整體銀行的營運都會帶來壓力，京城銀將持續以審慎的態度，伺機調整資產組合且嚴控全行資產品質，來應對市場變化。

(工商 )