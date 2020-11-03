兩大壽險公司爭搶第一，外溢保單銷量「爆棚」。為了搶金管會的「乖寶寶貼紙」及坐上外溢保單龍頭之座，國泰人壽力推健走保單，南山人壽則強打體況保單，讓外溢型商品在第三季狂賣逾6.8萬張，新契約保費5.9億元，雙雙創有統計以來的單季新高。

但南山人壽是8月下旬才一口氣推出5張外溢保單，力拼年底前銷售12萬張，到9月底，南山人壽已銷售5.18萬張，新契約保費2億元左右，銷售力道驚人；而國壽因為健走保單商品線齊全，且推出已久，今年前9月亦已銷售6.12萬張，新契約保費11.43億元，無論保單件數與新契約保費仍是領先南山人壽，但件數上差距已不到一萬件。

金管會鼓勵保險業推出具外溢效果的保單，3日公布前三季成績，共有8家壽險公司推出46張外溢保單，今年前3季銷售近12.18萬張，較2019年同期成長329％，新契約保費14.27億元，則是成長287％。

保險局亦公布前三季依新契約保費來算，外溢保單前三名公司分別是國壽、南山及新光人壽。

國壽及南山競爭外溢保單第一品牌，已進入白熱化，前三季外溢保單12萬多張中，這二家公司市占就逾93％，保費市占率合計則近95％，國壽是主打各類型的健走折減保費或增加保額的保單，主張已有國外實證，每天持續健走7,500步以上，有助強化健康體態，所以國壽推出10多張各類型健走保單，是這一項目的第一品牌。

南山則是力攻以體況決定保費折扣或保額增加，只是南山也會訴求健走來強化體況，但最終仍是看健檢結果，決定可折抵的保費或增加保額，南山人壽亦表示，健檢結果才是真正能了解健康與否，亦或有預警作用，因此並沒有推出所謂的健走保單，希望在體況保單上站穩第一名。

由於兩大壽險公司都強大的業務員通路，也都訴求最會銷售保障型、健康險等，因此兩大龍頭的外溢保單之戰，從8月開打，目前戰況激烈。

另外如給付健檢保單，第三季終於賣出今年第一張保單，保費2萬元，估計是富邦人壽的健檢保單，而國壽的給付長照服務保單第三季亦再賣出91張左右，仍在熱身階段。

(工商 )