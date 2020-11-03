美國總統大選開票誰會贏？也許是本周最熱門的國際議題之一，對於作家顏擇雅日前貼文表態，她預測川普會成功連任，原因是美國各大社群媒體全面力挺拜登，已經讓美國庶民忍很久了，因此民眾會投川普。宅神朱學恒今天回應，「快被覺青笑死」。

顏擇雅10月31日在臉書發文表示，她以3個因素預測川普將會成功連任。第一理由是，民眾一旦習慣了疫情，又看到歐洲疫情再起，投票的頭號考量應該不會再是疫情，而是法律與秩序，這對川普有利。

第二理由，是美國如今菁英相護的氣息比四年前嚴重，這從主流媒體全面打壓杭特．拜登醜聞一事可看出來。美國一般民眾對這個會很有感，投票給川普是他們對菁英表達不滿的最和平方式。在極左派上街打砸搶的時候，右派甚至中間派的人會想說，我不暴力不罵髒話，只是投票給一個講話粗魯的人，這樣有很過份嗎？

第三，川普與拜登的造勢場面，人氣真的差太多太多了。所以她不太相信民調數字。

對此，朱學恒3日回應，「覺青不要每次亂掰一個理由，然後自己關在同溫層傻笑，這樣真的很尷尬」，他對於「庶民投給川普連任是為了出一口氣」這說法不以為然，質疑，過去四年是歐巴馬在當總統嗎？庶民委屈是因為在野黨民主黨嗎？

他驚呼，「天哪，覺青這麼愛庶民出口氣，上屆不是應該投韓國瑜嗎？被這些覺青弄到笑死」。

宅神朱學恒臉書。(圖/翻攝自 臉書)

(中時新聞網)