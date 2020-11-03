美國電動車巨頭特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）推動的「星鏈（Starlink）」，廣受各界推崇。根據美國網速測試統計公司Ookla最新數據顯示，星鏈試用版的速度已突破160Mbps，超過美國95%的寬頻連接，更有蒙大拿州農村用戶表示，他的下載速度為174Mbps、上傳速度為33Mbps，直呼「星鏈將永遠改變遊戲規則」。

根據《商業內幕》報導，SpaceX上周拓展星鏈的測試工作，邀請一些消費者參與公開Beta測試，星鏈團隊原先表示，希望用戶先別抱持太大期待，並預計在這次測試時，網速將在50Mbps至150Mbps內，且不排除會出現短暫斷網的情況，網路延遲則是控制在20ms至40ms。結果實際測試結果比預期還要好。

報導指出，在這幾天分享星鏈高速網路的許多用戶中，一名西海岸用戶在Reddit發布截圖，顯示其網路速度為161Mbps；另一名自稱在蒙大拿州農村的用戶更聲稱，他的下載速度為174Mbps、上傳速度為33Mbps，驚呼「星鏈將永遠改變遊戲規則」。

此外，根據Reddit用戶的回饋，多數測試用戶都在SpaceX的網速範圍內（50Mbps至150Mbps之間），一些用戶也確實有短暫斷網的情況，更有用戶表示，每次斷網時間約10秒至15秒，每隔幾分鐘就會發生一次，但該名用戶同時指出，雖然有幾棵樹阻擋了信號，但網速仍然穩定。

SpaceX上周在給用戶的郵件中表示，參與Beta測試的費用約為600美元，星鏈訂閱服務每月為99美元，還有499美元的設備：終端接收設備、三腳架和Wifi路由器及可連接Starlink衛星的終端器。

(中時新聞網)