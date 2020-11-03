三重商工教練周敬拿出自己高中時期HBL八強球衣，激勵子弟兵在109學年聯賽資格賽關鍵一戰獲勝晉級預賽。（高中體總提供）

109學年度HBL高中籃賽男甲級資格賽，最戲劇性的驟死賽，新北市三重商工教練周敬拿出8年前他幫三重勇闖八強的「11」球衣激勵球員，全隊克服第2節落後13分劣勢，三重讀秒重傳階段兩度領先3分，卻都被南市陽明工商各以連3罰中、三分球追平，但三重展現韌性，魏子雲切傳楊東翰在最後12.2秒跳投命中，外帶終場前5.1秒蘇子雲再見2罰，三重經過延長賽76比72勝出，施下睽違6年的預賽門票。

這也是周敬自高師大畢業、返回高中母校接掌兵符的第4年，終於突破前3年連在資格賽出局的命運、本季闖關成功，賽後他難掩多年情緒，一個人躲到暗處掩面爆哭，跟著他一到三年不等的子弟兵，也一擁而上跟他合抱掉淚。

收拾好情緒後周敬說：「這次參賽除了把我保留多年的八強球衣，在今天生死攸關的一戰亮相、激勵球員，也回想起不僅我的HBL生涯沒有留白，在高師大拚戰UBA大專聯賽那4年，除了球隊的讀書會，我也刷過馬桶，這是對於球隊這個大家庭責任。」

周敬強調，打球就像人生一定有喜怒哀樂，甚至不同遭遇、感受，「但一定要懂得領悟、分享，例如我自己短短4年教練生涯，就嘗盡各種滋味，但只要甘之如飴，其實都算是一種成長，這4年來帶領HBL球隊，都是無價的經驗。」

關鍵時刻建功的魏子雲此役進帳15分、9籃板、4助攻，隊友楊東翰3記三分彈搶25分，王語烽22分、7籃板、3助攻、5抄截，魏子雲表示，高中最後一年，肯定不想在HBL留白，今天無論如何都要贏球晉級，楊東翰補充，第4節自己先飆三分、再一次快攻，都以為勝券在握，怎知被對手追平，延長賽最後一投很順，也該讓比賽勝負已定。

(中時 )