台中市東勢分局中坑派出所林姓值班員警自覺配槍卡卡，3日下午2時許教官前往檢查裝備，林員取出配槍詢問原因，不慎拉了槍枝滑套並觸動扳機，子彈瞬間即發，幸僅打到地板，未造成人員受傷。分局長吳銘淵表示，該名警員平時表現良好，事後感到自責難過，意外係因一時疏忽，除行政處分，另安排心理輔導。

(中時 )