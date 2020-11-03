台中警取佩槍誤觸板機 意外走火擊中地板 21:492020/11/03 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市中坑派出所發生值班警員槍枝走火意外。（民眾提供／王文吉台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市東勢分局中坑派出所林姓值班員警自覺配槍卡卡，3日下午2時許教官前往檢查裝備，林員取出配槍詢問原因，不慎拉了槍枝滑套並觸動扳機，子彈瞬間即發，幸僅打到地板，未造成人員受傷。分局長吳銘淵表示，該名警員平時表現良好，事後感到自責難過，意外係因一時疏忽，除行政處分，另安排心理輔導。 (中時 ) #配槍 #意外 #地板 #受傷 #分局長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 何欣純提醒購買250公克以上空拍機 要先上網註冊避免誤觸法令 18:452020/11/03 生活 高雄美麗華舞廳捅死人害警局長下台 富少辯自衛遭檢求處重刑 14:442020/11/03 社會 貨車滑動遭夾斃！台中工人修車卡車頭 救出無生命跡象 17:182020/11/02 社會 醉得太離譜 男酒駕違停被盤查竟騎警車逃 12:362020/11/03 社會 霧峰山區砂石車跌落邊坡 司機受困加派特搜救援 16:222020/11/02 社會 馬國女大生命案》警政署緊急視訊會議 5大策進作為 痛定思痛 18:292020/11/02 社會 伍佰腳傷復原重啟演唱會 04:102020/11/03 娛樂新聞 米蘭銀行搶案得逞 劫匪帶著戰利品逃入地洞 18:542020/11/03 國際 台南女大生命案 南警局長自請處分歸仁分局長拔官 16:142020/11/01 社會 病患鼻塞竟診斷出「鼻腔長滿菜花」 意外揭「閨房情趣」醫師傻眼 15:562020/11/03 娛樂 社會熱門新聞 前空姐郭芷嫣提告求復職 長榮律師：不可能讓她回來 - 社會 長榮女大生遭擄殺 遇害地前1小時畫面曝光 網看完暴怒 - 社會 肚裡小孩是公公的 人妻爆走砸破婆婆頭 下秒放火燒 - 社會 女大生魂斷異鄉 高大成震怒「3關鍵」揭惡嫌謊言 - 社會 女大生遭勒死在後座！運屍車招魂驚見「整串衛生紙」 網罵噁心 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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