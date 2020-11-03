來自美國、日本、澳大利亞和印度的軍艦、軍機部隊周二(11月3日）開始在孟加拉灣展開了2020年馬拉巴爾（Malabar) 年度軍演，藉此展示4國共同支持一個開放繁榮的印太地區的決心。
《美國之音》報導，美國太平洋艦隊發表聲明說，印度海軍是第24屆馬拉巴爾軍演的主辦國，聯合軍演的目的是推進4國軍隊策劃、整合和實施高端作戰策略的能力。
美國海軍約翰．麥肯號導彈驅逐艦代表美國參與了這次聯合軍演。艦長伊斯特迪中校（Cmdr Rayn T. Easterday)說：「合作維護地區安全與穩定，遏制對自由和開放印太地區的挑戰，這比以往任何時候都更重要。」
澳大利亞皇家海軍自2007年以來首次參與今年的馬拉巴爾年度軍演。澳皇家海軍一名指揮官說，多國海上軍演是一次建立與地區重要夥伴印度、日本和美國協同作戰能力的機會。
馬拉巴爾海上聯合演習最初是印度和美國之間的雙邊操練，日本在2017年加入成為永久成員。澳大利亞曾在2007年參加過一次馬拉巴爾演習，但在遭到北京強烈反對後，坎培拉未再重返此項演習。前幾年，雖然澳大利亞曾表達願意參加演習，但是印度方面因為擔心北京的態度而沒有同意。
美國國務卿蓬佩奧表示，中國大陸在該地區行事日益強硬，使4國聯手保護自己的盟友和人民不受大陸的「剝削、腐蝕和脅迫」變得比過去任何時候都更加重要。中國大陸則指責美國試圖在亞洲用四方機制來遏制其發展。
(中時新聞網)
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