繼A股後 螞蟻集團：暫緩H股上市 21:492020/11/03 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 繼上交所後，螞蟻集團3日宣布，暫緩H股上市。（取自微博＠螞蟻金融科技） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼上交所後，螞蟻集團3日宣布，暫緩H股上市。 螞蟻科技集團股份有限公司宣布，其今天接獲中國相關監管機構的通知，由於本公司實際控制人及執行董事長、總經理被監管約談以及金融科技監管環境發生變化等重大事項事項，可能會使得本公司不符合相關發行上市條件，或者資訊披露要求，因此決定暫緩本公司的A股於科創板上市。 因此，同時進行的H股于香港聯合交易所有限公司主版上市亦將暫緩。本公司將儘快公布有關暫緩H股上市及退回申請股款的進一步詳情。 (工商 ) #暫緩 #H股 #上市 #A股 #螞蟻集團 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 馬雲狂言引來約談災禍 螞蟻集團A、H股上市全暫緩 21:142020/11/03 財經 馬雲被約談 螞蟻集團回應：穩妥創新、擁抱監管 10:352020/11/03 兩岸 繼上海證交所後 香港證交所公告暫緩螞蟻科技科創板上市 22:012020/11/03 兩岸 螞蟻暫緩H股上市 國壽：錢還未匯出不受影響 22:192020/11/03 財經 馬雲遭約談後 上海證交所決定暫緩螞蟻科技科創板上市 21:192020/11/03 兩岸 螞蟻集團5日才上市 暗盤溢價連買兩日 17:102020/11/03 財經 螞蟻科技集團上市前夕 大陸四部門 監管約談馬雲 04:102020/11/03 兩岸要聞 約談馬雲後 花唄借唄侵害消費者權益再受關注 19:522020/11/03 兩岸 陸科創板暫緩螞蟻金服上市 21:012020/11/03 財經 十四五規劃 有望提振市場風險偏好 20:212020/11/03 財經 財經熱門新聞 美大選爆最慘結局 專家：美股ETF不等人 恐大暴殺 - 財經 美大選結果已定？華爾街不怕他當選 卻警告災難將來臨 - 財經 馬雲狂言引來約談災禍 螞蟻集團A、H股上市全暫緩 - 財經 川普輸贏都沒差了 明天台股不管漲跌只做1件事 - 財經 美大選後將出手打馬雲？專家爆背後驚人真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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