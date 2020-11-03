繼上交所後，螞蟻集團3日宣布，暫緩H股上市。

螞蟻科技集團股份有限公司宣布，其今天接獲中國相關監管機構的通知，由於本公司實際控制人及執行董事長、總經理被監管約談以及金融科技監管環境發生變化等重大事項事項，可能會使得本公司不符合相關發行上市條件，或者資訊披露要求，因此決定暫緩本公司的A股於科創板上市。

因此，同時進行的H股于香港聯合交易所有限公司主版上市亦將暫緩。本公司將儘快公布有關暫緩H股上市及退回申請股款的進一步詳情。

(工商 )