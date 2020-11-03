產險業要拿出資本因應天災風險。保險局3日公布，從2020年12月起，將天災風險納入風險資本額（RBC），即產險公司承保火險、車險附加地震、颱風及洪水的部分，要拿出自有資本來因應，保險局副局長張玉煇表示，若依6月數字試算，產險業的RBC將從533.1％降到483.1％，下降幅度達9.4％。

但張玉煇強調，並不會因為計提天災風險，造成火險或車險保費上漲。另外保險局也允許產險公司可將現行已提存的「天災險重大事故特別準備金」，在RBC增加額度內計入自有資本，可以讓各產險公司RBC平均增加3％，可折衝掉天災風險納入的衝擊。

同時保險局也表示，除了天災風險外，也將研究將恐怖攻擊、傳染病及信用保證等巨災風險逐步納入保險業的資本適足率計算，這次天災風險主要是產險業，若有恐怖攻擊，壽險業要評估人員傷亡風險、產險業則是財產損失及意外險的風險，在傳染病亦是產壽險都會受影響。

據瑞士再保的2019年全球巨災報告指出，2019年巨災造成的經濟損失高達1,460億美元，且隨著氣候變遷造成的颱風、洪水等影響加劇，金管會在2015年就已請保發中心研究，將天災風險納入RBC，這項研究今年已完成，且與產險業、再保公司討論確定，在2020年12月的RBC計算時，就會首度將天災風險納入，且比照國際新一代清償能力ICS的損失額度回歸期為200年的標準，即用200年才會發生一次的大災害來計算可能需要的資本。

不過因為國內企業及民眾在投保火險、車險時，會附加地震、颱風及洪水保障的比率並不高，產險業自留比率（即自行承擔損失風險）亦不高，保險局表示2019年底自留率僅3.8％，即大部分都分出給再保公司承保，所以計算天災風險後，對RBC的影響控制在10％以內，且因為產險業RBC普遍都很高，以6月底數字即有533％以上，少10％約少50個百分點。

(工商 )