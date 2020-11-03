螞蟻集團被暫緩上市 阿里美股盤前急跌 21:492020/11/03 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上交所3日晚間宣布暫緩螞蟻集團科創板上市，一度跌逾6％，目前跌近5％，股價報295美元。 螞蟻集團原定5日A＋H股同步上市，A股暫停後，市場關注港交所動向。陸媒報導，針對螞蟻集團H股上市是否推遲問題，港交所表示今天晚間將發佈公告。 (工商 ) #螞蟻集團 #暫緩 #H股 #上市 #港交所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 螞蟻上市前夕 馬雲等高管遭約談 04:102020/11/03 全球財經 螞蟻集團暫緩上市 香港股民虧大了 22:392020/11/03 財經 陸科創板暫緩螞蟻金服上市 21:012020/11/03 財經 美大選前 陸港股開高走高 10:102020/11/03 財經 螞蟻上市前夕 馬雲遭大陸4部門監管約談 03:522020/11/03 兩岸 《國際金融》逢低買盤回籠 美股期貨走高 14:322020/11/03 財經 螞蟻集團IPO夢碎 港夜期急殺 阿里巴巴ADS崩9％ 22:312020/11/03 財經 螞蟻集團5日才上市 暗盤溢價連買兩日 17:102020/11/03 財經 美期指帶動 港股收盤飆升近500點 16:492020/11/03 財經 螞蟻在陸上市前夕馬雲被約談 名嘴解析當局意圖 09:122020/11/03 財經 財經熱門新聞 美大選爆最慘結局 專家：美股ETF不等人 恐大暴殺 - 財經 美大選結果已定？華爾街不怕他當選 卻警告災難將來臨 - 財經 馬雲狂言引來約談災禍 螞蟻集團A、H股上市全暫緩 - 財經 川普輸贏都沒差了 明天台股不管漲跌只做1件事 - 財經 美大選後將出手打馬雲？專家爆背後驚人真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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