上交所3日晚間宣布暫緩螞蟻集團科創板上市，一度跌逾6％，目前跌近5％，股價報295美元。

螞蟻集團原定5日A＋H股同步上市，A股暫停後，市場關注港交所動向。陸媒報導，針對螞蟻集團H股上市是否推遲問題，港交所表示今天晚間將發佈公告。

(工商 )

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