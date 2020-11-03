香港無線新聞台女主播麥詩敏播報時專業形象深植人心，她的父親麥振江曾是香港電台《警訊》的前節目主持，星二代身分也讓她從入行就受到關注。麥詩敏時常在Instagram分享工作照和生活照，有網友發現她工作和日常形象大不同，尤其特愛展現白皙長腿，讓眾人大飽眼福。

麥詩敏日前趁假期到淺水灣遊玩，她曬出多張休閒穿搭的照片，意外引起網友熱烈討論，其中一系列是身高170公分的她穿著牛仔短褲，露出一雙白皙長腿，看起來青春又有點性感；有別於主播台前專業的樣貌，麥詩敏私底下休閒穿搭讓粉絲看到不一樣的她，甚至有人大讚「根本看不出來28歲」。

麥詩敏日前趁假期到淺水灣遊玩，她曬出多張休閒穿搭的照片，意外引起網友熱烈討論。(圖/ 摘自麥詩敏IG)

麥詩敏在2015年4月進入香港無線新聞台工作，等到原當家主播張文采結婚後，順利登上首席主播的位置，也擁有不少粉絲支持；每當麥詩敏在IG曬照，總能吸引大票粉絲留言。

不過，2015年麥詩敏還是新人主播時，在播報泰國「中東呼吸綜合症」疫情時，把病症讀成「中東呼吸中級綜合 呼吸中東 呼 中級呼吸 中東呼吸綜合症」，被不少網友揶揄；但她透過自己的努力，一甩先前的黑歷史。

(中時新聞網)