一年2人斷魂台灣！大馬拿督嗆嚴懲查辦 批最危險國家！《頭條開講》完整版 2020.11.03 周玉琴 戴錫欽 鄭照新 鄭麗文 介文汲 賴岳謙

長榮大學大馬籍鍾姓女大生遭擄人殺害棄屍，不僅震驚台灣社會，也引發馬來西亞輿論界負面的譁然。對此，前駐紐西蘭大使介文汲直言，這次的事件讓民進黨政府的大內宣和大外宣都破功，原形畢露，「以為用一張嘴就能讓全世界認為他是最能幹的政府」。

介文汲3日在政論節目《頭條開講》中表示，我們過去都認為台灣是治安很好的地方，壞就壞在這幾年，發生這個命案，仔細一看就是因為治安死角，在學校周邊學生還要摸黑夜間行路，過去不會這樣。

介文汲直言，歸根究柢就是這幾年，政治風氣太壞「我們的政府，每天都在歌功頌德，然後特別會搞大內宣，把所有的人力精力都放在這上面，實事不幹，真正該做的都沒有做，以為用一張嘴就能讓全世界認為他是最能幹的政府，現在這個案子，一下全部破功了」。

介文汲指出，我們也沒有看到民進黨政府出來自我檢討，對於蘇貞昌回應未召開治安會報的說法，他狠批，「這種話放在別的國家，你要負責，怎麼一個國家的治安會報你最高行政首長下令不要開？他其他的政治活動有沒有少開？該做的都不做，所以這個政府是嚴重的失職」。

介文汲認為，這種失職，讓過去台灣治安的美譽全都破功，「誰要負責，現在民進黨政府要檢討，過去所有老百姓努力的成果破功」，並指出，如果女大生的命只換來幾盞路燈太不值得。

介文汲也說，現在馬來西亞也看不下去了，而他們其實是對民進黨政府喊話，而他更強調，「民進黨的大內宣、大外宣，這次是原形畢露，不要老是讓外國人來指出我們的問題，國內才重視，老百姓要加強監督這個政府」。

(中時新聞網)