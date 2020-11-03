分拆自阿里巴巴，掌握支付寶業務、原訂5日分別在上海、香港正式掛牌上市，計畫募資345億美元的螞蟻科技集團，在上市前夕，創辦人馬雲遭大陸四大金融監管機構約談後，上海證券交易所於3日晚間8時宣布暫緩上市。隨後在晚間9時許，螞蟻集團宣布，暫緩H股在香港交易所上市。

11月3日晚間，上交所公告稱，暫緩螞蟻科技集團股份有限公司科創板上市。

螞蟻科技集團股份有限公司稍後公布，暫緩H股上市。宣布其今天接獲中國大陸相關監管機構的通知，由於該公司實際控制人及執行董事長、總經理被監管約談以及金融科技監管環境發生變化等重大事項事項，可能會使得該公司不符合相關發行上市條件，或者信息披露要求，因此決定暫緩該公司的A股於科創版上市。因此，同時進行的H 股於香港聯合交易所有限公司主版上市亦將暫緩。

該公司將盡快公布有關暫緩H股上市及退回申請股款的進一步詳情。

上海證券交易所對螞蟻科技集團發布〈關於暫緩螞蟻科技集團股份有限公司科創板上市的決定〉稱：「螞蟻科技集團股份有限公司：你公司原申請於2020年11月5日在上海證券交易所（以下簡稱本所）科創板上市。近日，發生你公司實際控制人及董事長、總經理被有關部門聯合進行監管約談，你公司也報告所處的金融科技監管環境發生變化等重大事項。該重大事項可能導致你公司不符合發行上市條件或者資訊披露要求。」

上海證券交易所說：「根據《科創板首次公開發行股票註冊管理辦法（試行）》第二十六條和《上海證券交易所股票發行上市審核規則》第六十條等規定，並徵詢保薦機構的意見，本所決定你公司暫緩上市。你公司及保薦人應當依照規定作出公告，說明重大事項相關情況及你公司將暫緩上市。本所將與你公司及保薦人保持溝通。」

鳳凰網報導，此前一天的11月2日，據中國證監會消息，中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局對螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明進行了監管約談。

當晚，螞蟻集團方面回應21世紀經濟報導記者稱，會深入落實約談意見，繼續沿著「穩妥創新、擁抱監管、服務實體、開放共贏」的十六字指導方針，繼續提升普惠服務能力，助力經濟和民生發展。

有投行人士指出，如果有公司在上市期間被監管約談，屬會後重大事項，應當被要求補充披露。「補充披露後可以再上市。」有業內人士向記者表示。

(中時 )