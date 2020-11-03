進入秋冬後，新冠肺炎疫情在歐洲捲土重來，歐洲政府考慮對全民或社區進行大規模篩檢，以遏止病毒擴散。

英國政府3日表示，自6日起，每位利物浦居民得接受新冠肺炎病毒篩檢，軍方將提供後勤支援。若檢測證實有助控制疫情，政府打算也在其他主要城市舉行大規模篩檢。

英國首相強生表示：「大規模篩檢可望成為對抗新冠肺炎病毒最強勁的新武器。」英國政府日前派員前往斯洛伐克取經，後者是歐洲進行全民篩檢最有經驗的國家之一。

斯洛伐克在兩天內對全國所有成年人，或10歲至65歲的所有居民進行普篩。斯洛伐克近期確診案例激增，而且邊境又與歐洲疫情最嚴重的國家之一捷克接攘，促使政府決定全國篩檢。

斯洛伐克國防部長納德（Jaroslav Nad）表示：「現在情況如此嚴峻，也沒有什麼可損失的了。」軍方協助這次全國普篩計畫。

斯洛伐克有400萬人符合普篩的年齡層，約360萬人在10月31日與11月1日兩天接受篩檢，其中有3.8萬人的檢測結果為陽性。納德表示：「檢測規模之大幾乎難以執行，但看來我們似乎成功了。」

比利時主管機關亦要求衛生專家評估，進行與斯洛伐克相似的全國普篩是否能協助控制疫情。安特衛普大學微生物學教授顧森斯（Herman Goossens）表示，新冠病毒散播的速度太快，以致於疾病監督系統難以追蹤。

此外，北約組織（NATO）與歐盟領袖一直在討論大規模篩檢議題。

不過歐洲傳染病學家對全民或社區普篩的看法分歧，部分專家質疑普篩的有效性。

世界衛生組織（WTO）的防疫指引鼓勵政府追蹤個人接觸史，而非在短時間內對數十萬或數百萬人進行篩檢。然而歐洲確診案例急速增加，多數國家已經無法做到個別追蹤。

(工商 )