全球國際快遞服務領導品牌DHL Express預期即將到來的2020年旺季將創下空前的網路購物與貨件量記錄。全球化與數位化推動線上購物與全球物流，新冠疫情大流行進一步加速其發展，相較於去年第四季，公司預期今年電商貨將增加逾50％，公司已經做好準備，年投資約10億歐元，新聘逾1萬名員工、新飛機及大幅增加營運產能。

全球化與數位化水準持續成長，帶動全球銷售商品及線上商店數量強勁增加，例如顧客可透過購物APP選擇來自世界各地的所有商品。因此，跨境電商在過去幾年持續成長。不僅如此，今年伴隨疫情而來的不確定性，導致消費者將購物活動移轉到網路世界。

這種情況前所未見，尤其是即將到來的大型購物節，像是「黑色星期五」及「網路星期一」，以及整個耶誕節購物旺季。DHL Express預期全球各地的跨境電商貨件量將創下史上最高記錄。2020年以來其貨件量已經出現35％成長，即將到來的旺季高峰將進一步加速此趨勢。

「這幾年包括消費者及企業都轉至線上購買商品，新冠病毒疫情大流行更進一步讓線上購物的趨勢有了跳躍式的發展。」DHL國際快遞亞太區執行長李植興表示，「DHLExpress的使命是讓全球貿易持續運轉，並在客戶最重要的業務高峰期持續提供支持。第四季旺季的出貨量是物流業每年必經的挑戰，但我們已經準備好，將客戶的貨件快速且安全的送達。我們對員工及運務同仁協助我們完成『連結人群、改善生活（Connecting people, improvinglives）』的使命、達成任務的承諾感到有信心且引以為傲。」

DHL國際快遞台灣總經理黃湧君補充：「線上購物及跨境物流已成為生活中的新常態，我們預期今年的年底旺季貨件量將比去年增加。在台灣，我們不斷投資在基礎設施、網絡和我們的員工身上，就是為了隨時迎接挑戰。面對年底物流旺季，我們已經做好準備，即使疫情大流行的影響尚未消除，我們仍將確保客戶的貨件能夠順利地送達全球，並持續促進國際貿易。」

DHL Express在全球超過220個國家與地區雇有逾10萬名員工，採取無數預防措施，不只是提供口罩及消毒用品，還針對合適的部門採行社交距離控管機制及在家工作的方式。公司也針對收件人發展安全送達程序，讓客戶收件時不必簽名。所有這些作法確保DHL客戶的業務及全球貿易不中斷。

為了做好因應的準備，DHL Express在全球招聘1萬名以上新血加入。歸功於每年的基礎建設投資，像是轉運站及轉運中心、飛機、汽車及最新科技，讓公司能大幅提升產能好幾倍，妥善管理貨件高峰期的營運。

此刻大部分商用客運航班仍然暫停運作，為了管理線上購物的物流高度需求，以及具有高度重要性的個人防護與醫療商品，大量貨運航班的投入是必要的。為了滿足這些需求，DHL Express大幅擴增每日航班及運能，光是今年，DHL Express已新增四架B777F新廣體貨機投入營運，並預計在下個月再增加兩架，新增的六架貨機運能使該公司每年增加超過3,000班次的洲際航班。

(工商 )