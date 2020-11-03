總統蔡英文指出，面對疫情後時代的挑戰，政府接下來也會繼續推動紓困振興方案，希望能夠協助大家一起共度難關。除了提供國內企業 「防疫千億保」的紓困融資外，也會持續透過中小企業信用保證基金，以及千億融資保證專案，協助中小企業取得資金，維持企業營運的穩定。

蔡英文今日出席第29屆國家磐石獎暨第22屆海外台商磐石獎頒獎典禮，她指出，中小企業就是台灣經濟的中流砥柱，更是支持台灣不斷前進的關鍵力量，政府會持續提供各項獎勵補助，鼓勵企業創新研發，並且導入更多的智慧應用，也會持續積極參與區域經濟整合，幫助台商開拓新興國家以及新南向等海外市場，讓所有台商在海外的投資，能夠有更好的保障，並盼台灣持續在國際舞台上發光發熱。

蔡英文也表示，台灣有超過149萬家中小企業，占全體企業將近98％，也有超過900萬的人口在中小企業任職，中小企業對台灣整體的經濟和就業，都是非常重要的穩定力量。我們在海外奮鬥的台商，也面對國情、語言、資源和法規等等諸多不同挑戰，海外台商也突破這些困境，不但事業相當有成，也大幅提升台灣的國際地位。

根據瑞士洛桑管理學院（IMD）公布的「2020全球競爭力報告」，台灣排名第11名，比去年大幅進步5名，也是2016年以來最佳表現。在全球經濟都因為疫情而呈現衰退的情勢下，由於全體國人的共同努力，我們仍然維持正成長的表現。最近各國陸續公布2020年第三季經濟成長率，台灣的經濟成長率來到3.33％，不但比預期更好，也穩居亞洲四小龍第一名。

這些經濟方面的突出表現，是因為全國人民和政府共同團結防疫才有的成果。她要特別感謝所有中小企業的好朋友，在困境中依然認真打拚，這樣的成績，是全體台灣人共同的驕傲。

蔡英文也承諾，會透過「海外信用保證基金」，開辦相關紓困措施來協助大家。目前因為疫情的影響，主要貿易大國都在積極調整國際經濟布局，全球供應鏈也在重整當中，我們歡迎海外的台商好朋友，在這一波新的國際貿易情勢當中，把回台灣投資當作重要的選項。

「投資台灣3大方案」，已有700家廠商通過審核，總投資金額超過1兆1,300億元。其中，有超過1,700億元，是來自413家中小企業的投資。這些投資，就像是這413家中小企業，用投資來信任台灣，而且還創造超過1萬7,000個就業機會。這些豐沛的資金能量投入台灣，一定可以支持我們的中小企業，繼續升級轉型。她也強調，政府會持續提供各項獎勵補助，鼓勵企業創新研發，並且導入更多的智慧應用，也會持續積極參與區域經濟整合，幫助台商開拓新興國家以及新南向等海外市場，讓所有台商在海外的投資，能夠有更好的保障。

(工商 )