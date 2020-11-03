網友貼兩款醬料分別為「日本黃金芝麻醬」及「焙煎胡麻醬」，並詢問網友該如何選擇。(圖擷取自Costco好市多 商品經驗老實說)

美式賣場好市多銷售商品多元，更有不少民眾不藏私分享必買名單。但日前就有網友表示，自己在好市多看到兩種醬料，分別為「日本黃金芝麻醬」及「焙煎胡麻醬」不知該如何做選擇，貼文發出後許多網友激推前者，但直指1關鍵表示，「口袋要夠深」。更有網友表示自己到了特價一定必囤貨。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出兩張照片表示，自己碰上了選擇困難，對於這兩款好市多熱銷神醬不知該如何選擇，於是便請問廣大的網友們「請問這兩種醬，哪一種比較推薦？」只見照片中左邊的405g原價399，而右邊的1L則是245元。

貼文發出後，大多網友一致推薦照片左邊的日本黃金芝麻醬，並表示「左邊超好吃」、「左邊的是純手工研磨又沒有反式脂肪」、「左邊味道比較單純，右邊有加美奶滋喔」、「左邊好吃，有芥末味很香」、「左邊好吃，但比較貴」。

但也有一派網友認為右邊的也不錯，「大推，便宜又好吃！」、「這個好，自己再加檸檬原汁(酸一點好)」、「右邊我很愛耶」、「右，便宜又好吃」、「口袋深就左，不然就右也不錯」。

但也有網友是因為受到價錢因素影響，「左好吃，但太貴所以都買右」、「左邊比較香濃，但右邊一罐抵二罐用」更有網友表示，「二瓶用法不同，左邊小瓶拌麵好吃，右邊沾生菜也很好吃！本人覺得都很優」。最後有網友給出中肯意見「以健康層面來說，左邊的比較好，以荷包胖瘦來說，右邊比較便宜。醬料這種東西，就是見仁見智囉」。

(中時新聞網)