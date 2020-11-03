張捷、吳大維、潘逸安、鄒承恩及吳俊諺近日錄衛視中文台《請問你是哪裡人》，分享育兒日記。張捷與夏如芝9月12日生下女兒小芝麻，由於小朋友指甲很尖，夏如芝買了一把電動指甲刀，有天他外出工作，老婆在家照顧小孩順便幫忙修剪指甲，沒想到才剛剪到第2根指甲就卡住，她當場爆哭邊打給張捷，他只能趕緊衝回家，抱起小孩直衝附近消防隊，幸好消防隊員很熱心拿工具把電動指甲刀拆掉，只是機器卡住，完全沒傷到小朋友，才讓他放心。

吳俊諺聽到後，以過來人經驗建議，平常就用搓刀趁小朋友睡著時搓個兩下，千萬別用指甲刀剪。張捷回憶夏如芝進產房時，因為兩人有經營YOUTUBE頻道，所以當下已開機準備錄影，因生產過程有點血腥，讓他超緊張，只能邊拍老婆邊在耳邊幫她加油，鏡頭完全不敢攀上去，一直到護士小姐說：「爸爸可以看小孩了。」他才敢把鏡頭往上帶。

左起張捷、潘逸安、吳大維、浩子、于美人、鄒承恩、吳俊諺開心合照。（衛視中文台提供）

透過手機看女兒出生那一剎挪，張捷說：「感覺真的很奇妙，就這樣蹦出一個小朋友。」他也在節目分享這段影片，小芝麻一離開產道，立刻聲音洪亮哭了出來，在醫護人員協助下，也當場拍下第一張全家福。看到生產影片的于美人感動到當場噴淚，倒是在場包含浩子共6位男星卻直呼好可怕。

(中時 )