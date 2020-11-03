今年第20號輕度颱風「閃電」在這幾天缺乏導引氣流作用，在太平洋海面上原地打轉，也替專家預測未來路徑增添困難度。不過台灣颱風論壇指出，隨著閃電路徑漸漸明朗，可大致確定未來將向西前進，周五（6日）最接近台灣，同時也透露「一路徑」將成為雨勢擴大關鍵。但無論如何，「恆春半島、花蓮、台東」3地區都難以避免外圍環流帶來的雨勢。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，閃電颱風預計周四（5日）開始西移，而最新路徑預測指出，有「偏北修正」趨勢。隨著歐美數值明朗，「西進」的路線可已大致底定，閃電將在周五（6）最接近台灣，周六（7）就迅速遠離。

颱風論壇指出，閃電向西走的路線仍存在2個變因，要看颱風強度大小而定，但無論如何，「恆春半到、花蓮、台東」3地區都難以避免外圍環流帶來的雨勢。(閃電颱風路徑潛勢預測／氣象局提供)

但颱風論壇指出，閃電向西走的路線仍存在2個變因，要看颱風強度大小而定：若閃電颱風越強，路徑就越偏西，通過巴士海峽中線機率愈高，對台灣影響相對小，僅恆春半島、花東有雨勢；若閃電颱風偏弱，路徑則會偏向西北，往恆春近海甚至直逼半島方向走的機率會提高，對台灣影響相對較大，雨勢更會擴大到高屏至整個東半部。

颱風論壇強調，無論最後閃電選哪一個走法，幾乎可以確定「恆春半島、花東，這次就是風雨最前線」。就算颱風走巴士海峽中線，這3地區仍被外圍環流掃到，「雨勢肯定免不了」。然而，台南以北的西部平地，因為幾乎都位在背風側，風雨影響預期會相當小，甚至是幾乎沒有。

整體而言，若這次颱風發展比較強，就不太可能進來台灣，但就算直接進來，強度也偏弱，算是某種程度的良性颱風。最重要的還是看能不能趁閃電颱風拜訪，讓山區水庫成功補點水分。另外，氣象局補充，明（4）起受到颱風影響，沿海及離島地區要注意有長浪，海邊活動需小心。

(中時新聞網)