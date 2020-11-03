南紡購物中心A2館訂於12月25日耶誕節試營運，A2館南紡廣場昨天舉行「點亮南紡點亮愛 2020聖誕公益點燈之夜」，今年以經典芭蕾舞劇胡桃鉗為主題，打造12米高的「胡桃鉗聖誕樹」，想當吸睛。

南紡購物中心A2館預計12月25日試營運，建築整體設計以山頂空中閣樓為理念，特別在商場外牆打造立體植栽牆，樓面外側還有生態開放露台，讓民眾走出戶外森呼吸，A1館與A2館間還有連通空橋，規畫地上九層、地下兩層，二館營運後，南紡購物中心將成台南佔地最大購物商場。

南紡購物中心12米高耶誕樹矗立在A2館簽的廣場，預估新館將於12月25日試營運。（曹婷婷攝）

A2館規畫以餐飲、娛樂為主，餐飲部分已簽約引進日本知名天丼專賣店金子半之助、泰式餐廳Siam Siam、港式飲茶鴨寮街、微醺餐酒館、海底撈等。此外，A2館再增加5個威秀影城影廳，加上A1館威秀影城，總影廳數將達15個；娛樂部分也加入60間主題包廂賓士KTV、大魯閣滑輪場、奧斯丁夢想樂園。除此之外，Porsche保時捷概念店、中華賓士汽車、MUJI無印良品、NITORI宜得利家居、光南生活館、Samsung體驗館、VIVO概念店、adidas original也將進駐A2館。

點燈儀式爲二館試營運先暖身，南紡購物中心董事長暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明延續歷來公益精神，捐出一輛價值近150萬元的無障礙福祉車給財團法人台灣省私立鴻佳啟能庇護中心，爲弱勢送暖。

南紡購物中心副董事長王立範表示，今年點燈之夜捐出一輛無障礙福祉車，也是基金會歷年來捐出的第24輛交通車，這是購物中心董事長侯博明長年善心義舉，促使南紡團隊致力於將南紡集團、南紡購物中心打造成一個社會關懷及愛的發源地，希望藉此拋磚引玉，吸引更多企業、民眾共同參與公益，讓社會更和諧。

王立範說，南紡購物中心A2館總樓地板面積近22,000坪，其中商場物販類專櫃6,600坪、餐飲與娛樂5,600坪，停車場9,600坪，提供消費者更便利的購物空間。A2館規畫25個大型店櫃，都是國內外知名主力品牌，目前已完成22櫃位招商，尚有3個櫃位正洽談，預計12月25日試營運。

(中時 )