企業轉型是全球熱門話題，但要如何轉？卻是所有董總座們的大難題。十多年前決定入股台哥大、MOMO的富邦集團董事長蔡明忠說，台灣大哥大、富邦集團，分屬於電信、金融業，都是屬於被高度管制、不容犯錯的產業，本質上就和容許犯錯的新創DNA差異甚大；但，企業追求成長，肯定需要超前部署，應該就是要和創業家合作，才能真正與新創建立雙贏的合作關係，讓企業長出更多的成長曲線，「與新創合作，是企業轉型的關鍵！」

蔡明忠今（3）日在台灣產業創生平台（創生平台）及台杉投資共同主辦的「2020台灣產業新創投資論壇」上進行主題演講「借力新創．台灣大轉型」，說明自己決定投資新創的起始與過程，以台哥大和MOMO為例。這兩項投資案，曾是富邦創投的最大投資新創案，歷程卻是處處煎熬。台灣產業創生平台創辦人暨董事長黃日燦表示，這些新創投資案被認為是成熟產業結合新創的最成功案例。

蔡明忠指出，台灣不是沒有創業家，老一輩的企業家以一只皮箱開拓國際市場，從來就不是只看到台灣的市場，只是當年沒有人在談新創，富邦集團的新事業投資決策主要是董事長在作，符合此次調查的八成台灣企業主對新創的態度和作法，但為何富邦集團以前敢投資電信業？「因為很SEX！」，2G、3G、4G一直在發展，電信業雖然是基礎建設的「笨水管」角色，卻是Tiktok、Wechat、Line能夠成功的主角，尤其面對5G的服務興起，台哥大未來10到15年內，要能轉型為1000億美元的區域級科技電信公司，且能幫助富邦金控成為亞洲一流的企業，積極參與／加速國際化區域佈局。

至於MOMO富邦媒體科技公司，蔡明忠表示，在當年是富邦創投的最大案，仍被產經分離問題困擾，momo在電視購物的全盛時期，投入電子商務，再從零售由實體轉往線上，鼓勵員工主動機極採取行動，並與創業家合作，真正與新創建立雙嬴的合作關係，現在積極投入區域與垂直整合發展，享受高速成長。

蔡明忠在總結中表示，「2020台灣產業新創投資論壇」的英文用「Venturing」，而不是venture，是要告訴企業對於新創，可以直接投資、投資別人的創投（VC），或是設立CVC（企業創投），他並引用馬雲的話：「今天很殘酷，明天更殘酷，後天會更美好，但是大部份企業，卻過不了明天晚上」，鼓勵企業界要超前部署，認真思考後天，才能埋下未來成長種子！

(工商 )