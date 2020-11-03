土耳其希臘強震如今已4天，已過了一般認為救援的「黃金72小時」，但仍然再傳好消息，一名3歲女孩在受困91小時後，被救援人員從倒塌的廢墟中救出。其他工作人員看到這一幕，不禁喊出「上天偉大」。

美聯社報導，土耳其衛生部長柯卡(Fahrettin Koca)在Twitter上表示，已查出這位悻存者是3歲的艾伊達‧蓋茲根(Ayda Gezgin)。她被困在瓦礫中已有91個小時，是目前救出的第107名生還者。

救援人員將艾伊達拉出廢墟，立即用有金萡的保暖毯給她蓋上。(圖/美聯社)

當小艾伊達在得救時，她希望能找到媽媽。然而遺憾的是，數小時後在殘骸中，發現了她母親的遺體。地震發生時，她的哥哥和父親不在建築物內。

救援人員阿克蘇伊（Nusret Aksoy）告訴記者，當他在搜索這棟8樓公寓的廢墟時，聽到一個女孩子的叫喊聲，他立即詢問她的位置，之後尋聲找到了她。

女孩對他揮手，說自己叫艾伊達，目前情況還好，只是被卡住了。之後救援人員清除附近的殘骸，將女孩救出。

據土耳其國營新聞報導，她在去醫院的路上，表現自己又饑又渴，想吃肉丸和鹹優格。鹹優格(Ayran，也音譯為愛蘭 )是一種乳白色的冷飲，由三分之一的優格和三分之二的鹽水攪拌而成，在中東、中亞和東南歐地區非常流行。

衛生部官員說，這名女孩狀況良好，但將在醫院接受觀察一段時間。

前一天，另一名3歲女孩和14歲女孩也從土耳其第三大城市伊茲米爾(İzmir )的公寓廢墟中救出，同樣是令人振奮的好消息。

但同時，救援人員尋到的仍以遺體居多，據統計，地震死亡人數攀升至111人。官員說，仍有138名地震倖存者住院中，其中3人重傷未脫離險境。

這場地震最大的受災地點是伊茲米爾，約1,000人受傷；而希臘的災區是薩摩斯島(Samos )上，有2名少年喪生、19人受傷。

目前土耳其建管單位在調查伊茲密爾的房屋耐震情形，因為有不少建築物廢墟有明顯強度不足的情況，樓層地板似乎太薄，當局已拘留了9名建築承包商，對6棟公寓樓與他們的設計有關。

土耳其的舊社區常常使用廉價或非法的建材，也就無法有效地抵抗地震。雖然土耳其正在進行城市更新，但專家表示，進展速度還不夠快。

(中時新聞網)