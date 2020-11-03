台中市議員黃馨慧3日衛生局質詢美豬議題表示，中央犧牲國人健康、鴨霸硬要進口萊豬，地方政府喊「零檢出」，市長盧秀燕一再強調「台中吃不到萊豬」。當場詢問衛生局長曾梓展「明年萊豬進口後，可不可以保證台中市民吃不到萊豬？」曾回答：確實做不到。

黃馨慧表示，談到美豬、各局處都說要稽查次數「倍增」，以目前衛生局稽查人力約100人，檢驗員20人，市屬檢驗室1間，明年美豬開放進口，衛生局有沒有提早因應政策，增加多少業務人力？增加哪些業務項目預算？

黃馨慧質疑，「零檢出」是不是代表「有害物質含量為零」？曾梓展回答：應該是殘留量無法檢出。含萊劑美豬的各部位最大殘留容許值，在台灣容許值0.01ppm，若檢出殘留0.014 ppm，四捨五入後符合中央標準，卻已超出國際Codex標準10ppb，市府要不要開罰？

黃馨慧質疑「中央鴨霸進萊豬、地方只會軟弱喊口號？」當場詢問官員，之前與萊豬有關的社會局、農業局、教育局都認為無法全面封鎖萊豬，市民還是有吃到的風險。衛生局主責281萬市民健康與衛生，明年萊豬進口後，台中市民真的吃不到萊豬嗎？衛生局長曾梓展回答：確實做不到。

(中時 )