受疫情影響，今年美國大選提前投票人數創紀錄，約1億美國選民已透過郵寄或親赴投票所完成投票。但由於各州計票時間及計票方式不同，兩位總統候選人川普與拜登，可能難在大選日當天分出勝負。

美國大選提前投票通常分為兩種形式，一是郵寄投票，另一是在大選日之前親自投票。多州公布的初步開票結果，除了包含大選日當天投票的票數，也納入提前投下的選票。

郵寄投票因須經開封、驗證等數道程序耗時較多，因此一些州過些時候才補上郵寄投票的計票結果。像賓州等部分州，要等到大選日當天才啟動開封計票作業。

亞利桑那州、佛州、愛荷華州與俄亥俄州，打算將郵寄投票和提前親自投票的票數，在3日選舉夜當天公布。

如此一來，大選投票結束後公布的部分計票結果，結合了提前親自投票、大選日當天投票及郵寄投票三種票數。

民主黨籍密西根州州務卿班森（Jocelyn Benson）2日表示，考量到該州約莫有300萬選民不在籍投票，估計要到周五（6日）方可完成計票。她指出，選務官員3日將同步統計不在籍投票及親自投票票數，因此大選日當天公布的計票結果會將兩者都納入。

全美選務官員提醒選民，耐心等待開票結果，因為新冠疫情的關係，他們須處理數量空前的郵寄投票。

調查顯示，今年大選民主黨人多偏好提前投票，共和黨人傾向在大選日當天投票的居多。

鑑於各州計票方式迥然有異，大選分析師因而預測，先報大選日投票票數的州，初步計票結果或將顯示川普取得領先。若先報郵寄投票票數的州，領先的料是民主黨候選人拜登。

前紐約市市長彭博創辦的數據分析機構Hawkfish指出，今年大選可能出現「紅色幻象」（Red Mirage），即大選夜部分搖擺州開票結果顯示川普領先，但納入郵寄選票後結果大翻轉。

(工商 )