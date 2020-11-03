隨著螞蟻集團實際控制人、阿里巴巴集團創辦人馬雲等人被大陸監管部門約談後，3日晚間螞蟻集團公告A、H股暫緩上市消息，導致港股夜期急挫翻黑，阿里巴巴ADS(美國存託股份)大跌9.8%。

港股夜盤期指數原本在晚間9點前仍處於上漲趨勢，但螞蟻集團IPO全面暫緩消息曝光後，隨即由紅翻黑，急挫超過200點。阿里巴巴在美掛牌股價也遭拖累，ADS盤前急跌，不僅失守300美元大關，截至晚間9點45分左右，阿里巴巴ADS狂瀉9.3%、暫報282.05美元。阿里巴巴ADS股價在開盤後，仍大跌25.99美元或8.36%、暫報284.85美元。

大陸行動支付巨頭「支付寶」母集團螞蟻集團原本預計在本月5日於A、H股掛牌上市，由於蘊含的無限商機，讓該公司預估募資將一舉超越沙烏地阿美（Saudi Aramco）先前募資294億美元的規模，成為有史以來、全球最大的IPO(首次公開發行)案。

然而，馬雲在10月25日在上海舉行2020外灘金融峰會演講，抨擊大陸現有金融體系僵化，並批評全球很多監管部門監管到後來自身沒風險，卻造成整個經濟不發展的風險，重批大陸金融體制的言行，也讓人行旗下媒體輪番砲轟馬雲，甚至外界認為，馬雲一番言論，與大陸國家副主席王岐山在先前所述「全球金融經濟環境變化劇烈，既要堅守底線，也要靈活應對風險挑戰，勇於除舊立新」對立，才引火上身。

(中時新聞網)