日本41歲模特兒中林美和，日前在社群平台上發布與老公橫井英之(Zeebra)離婚的消息。Zeebra是日本相當知名的饒舌歌手，更被譽為是「嘻哈界的傳奇」；只是已婚且有兩名女兒的他，數度被媒體拍到與辣模小三偷情的畫面，而後雖發聲明致歉，但積習難改的他又再度被拍與小三幽會；接二連三的偷吃行為，讓中林美和下定決心要斷開Zeebra，走上離婚一途。

根據《FLASH》指出，中林美和起初並沒有發現老公外遇，但看到日前他帶小三共度春宵的報導後暴怒，今年10月Zeebra再被拍到帶小三偷情，中林忍無可忍，決定切割Zeebra。據相關人士透露，中林還打算提告，申請精神損失賠償。

報導指出，Zeebra外遇對象是一名日美混血兒，她在美國洛杉磯長大，在IG網紅圈小有名氣，且與不少海外名媛有來往。

事情發展到這種地步，中林美和也發文說，雖然這是私事，但還是有必要說一下關於離婚這件事；兩名女兒的撫養權歸自己，戶籍也已遷入，今後還是會和以前一樣，把大部份的愛都放到孩子的身上。而Zeebra同樣也透過社交平台發聲，透露離婚的消息，並表示這是一個「很痛苦的消息」，對於離婚的原因卻避而不提。

在 Instagram 查看這則貼文 中林美和（@miwanakabayashi）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 2 日 上午 2:00 張貼

(中時新聞網)