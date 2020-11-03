台中市議員黃馨慧3日衛生業務質詢表示，地方基層衛生所肩負重要的公共衛生任務，西屯區衛生所工作負荷量全市第一，平均每位護理人員要服務1萬3529人，加上西屯區有工業園區、產創園區，人口數快速成長，光是遷入人口較去年成長4.79％，計畫增設第二間衛生所及人力、已經刻不容緩。

黃馨慧說，西屯衛生所有護理師12名、護士3名、醫師及課員各1人，共計17人。以西屯人口、截至9月底、已超過23萬人，是台中第二大人口區域，僅次於北屯區28萬人，若換算成服務人口，一名衛生所人員要服務1萬3529人耶！西屯衛生所可以堪稱是，全市基層公衛工作量最重、最辛苦的血汗衛教人員。

黃馨慧指出，北屯可以因為區域範圍廣大、人口數多而設置二處衛生所；和平區可以因為偏鄉路途遙遠，體恤市民設置梨山與和平二處衛生所；西屯位處台中蛋黃區，周邊規劃有工業園區、產創園區，人口數快速成長，光是遷入人口較同期就成長4.79％，為何不能增加人力？增設第二間衛生所？

黃馨慧強調，隨著台中第二大城市都會化，加上人口移入持續增加，公衛問題只會日趨嚴峻，公共衛生預防、醫療、照護、及健康觀念的宣導工作需求也會持續增加，為了市民健康，不要再讓護理人員爆肝！西屯區增設第二衛生所已經刻不容緩了！

(中時 )