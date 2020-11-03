「信用卡即時消費折抵功能」可以讓卡友可選擇立即使用累積的點數進行消費折抵，星展銀行（台灣）3日再度推出，並表示，卡友要透過信用卡app「星展Card+」，選擇以點數折抵消費，有領先市場結合消費通知以及消費折抵的功能，最高可100％折抵單筆消費。

星展銀行（台灣）更特別與Apple合作「星展Apple星商城」，卡友兌換Apple商品，將由Apple原廠直送，並提供免收額外服務費的個人化雷射鐫刻服務。

星展銀行（台灣）消費金融處長孫可基表示，此項服務打破以往的紅利兌換限制，不管店家是否開放紅利折抵或與銀行合作，都能讓卡友隨心折抵消費，點數兌換更有感。

孫可基指出，「星展card+」提供「即時消費折抵」、「兌換刷卡金」、「兌換精選商品」、「兌換哩程」等四大選項，其中「兌換精選商品」部分最特別，卡友在「星展Apple星商城」上，可使用飛行積金及活利積分兌換Apple 商品，還能自由調配扣抵點數與刷卡金額比例，且享有刷卡購買Apple商品不限金額分期0％利率優惠。

(工商 )