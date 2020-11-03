美國總統大選開票將於台灣時間4日登場，民主黨候選人拜登對上現任總統共和黨候選人川普，誰會入主白宮成為第46任美國總統，備受全球矚目。華視新聞關注最新國際情勢於同日上午10點推出《美國大選2020特別報導》節目，由資深國際新聞主播鄭朝文，以及國際政治經濟專家汪浩聯手主持，將為觀眾報導最即時的美國大選消息，並分析選情對美中台關係的影響。

國際政治經濟專家汪浩，曾在英國、香港從事金融業工作多年，退休後於2015年來台定居，對重大新聞時事均有其獨特專業的解析與看法，受邀於各政論節目，包含曾擔任華視《打開世界之門》、《美國大選總統辯論特別報導》的節目來賓，這次首次獻出主持處女秀，將與各界專業來賓一同對談。

談到這次邀請汪浩擔任主持人，鄭朝文表示，汪浩的言論很持平、很有深度，內容不搧風點火，在高雄市長補選時第一次邀請他擔任嘉賓講評，這次特別邀請他來擔任主持與幾位專家對談，鄭朝文說：「很期待能迸出不一樣的火。」除《美國大選2020特別報導》，晚間7點《華視晚間新聞》亦有決戰白宮系列報導。

(中時 )