美國總統大選牽動全球局勢，各家媒體民調顯示，代表民主黨參選的拜登穩定領先代表共和黨爭取連任的川普。對此，前台中市長胡志強表示，如過要他賭會贏，他會選擇押寶拜登，他還預言，這次美國總統大選最終的結局，就是「拜登贏，川普鬧」。

胡志強3日在政論節目《少康戰情室》中表示，如果要他賭美國大選誰會勝出，他會賭拜登贏，「因為今天怎麼看都是他贏，你不能看媒體上的事，台灣的經驗到時候也不算數」。

胡志強認為，美國大選的結局會是「拜登贏，川普鬧」，就這6個字，「美國的大選，看明天的結果吧」。

胡志強指出，他覺得拜登會贏，川普一定會鬧，至於會鬧多久？鬧到1月20日就職前會不會停止？會鬧甚麼東西？他還花了不少長途電話前去確認，並指出美國有很多人是真的很怕鬧，就躲到他們在海邊的小房子，而且川普的人這兩天情緒也越來越緊張。

胡志強也說，「川普贏，大概就沒事，可是我真的懷疑他會贏，輸了就會有事」。

此外，前立委沈富雄日前也預測拜登將勝出，並以130票至150票領先，並下注1萬元打賭。

(中時新聞網)