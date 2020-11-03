素有「京劇小天后」稱號的演員黃宇琳(右)首度挑戰歌仔戲演出，飾演寂寞才女藤夫人。(國家兩廳院提供)

日本文學經典《源氏物語》被稱為日本版《紅樓夢》，描述長相俊美的多情男子光源氏與多名女子愛戀相守的故事。國家文藝獎得主唐美雲，也將在新作《光華之君》，演繹這位風流倜儻的男子，如何在喜迎妻子誕子之際，迎來「孩子不是親骨肉」的生命風暴。

唐美雲透露，此回將在戲中載歌載舞，將舞感找回來，「跳舞可以訓練，但真正考驗演員的是短時間內的情緒轉折，如同坐雲霄飛車般變化。大人的世界太危險，我要怎麼樣面對孩子？看到最後，觀眾也會明白，很多事情需要放下，才能得到重生。」

《光華之君》改編自日本作家紫式部的《源氏物語》。原型故事中，光源氏從小因母親身亡，對女性尤為感興趣，因而不斷在不同女性身上尋求慰藉。《光華之君》中，光源氏則化為才女藤夫人的筆下角色「光華君」，隨藤夫人與愛戀對象「源將軍」間的情感變化擺盪，成為藤夫人內心理想男子的投射。

編劇陳健星表示，原著中的光源氏可說是一個渣男，從少女到50歲女性都想要追求，且各個社會階級都有興趣。此回他將原著作家也化為戲中角色藤夫人，讓作者能與筆下角色互動，「許多人說《源氏物語》是翻版《紅樓夢》，這也的確是創作者與她的夢。」

導演戴君芳表示，戲中每位角色都有各自的故事，不只考驗演源身段，更考驗內心體會與人生歷練，除了光華君外，「時間」也是一位主角，「在時間面前，角色歷經的悲歡離合都會變得虛幻。利用舞台旋轉，切換藤夫人筆下故事及現實的場景，也代表時間的流逝。」

唐美雲表示，《光華之君》是段美麗的愛情故事，藤夫人雖創造光華君一角，但卻也是靠自己書中人物，來提醒自己看清和源將軍間的愛情關係，「愛情世界中，沒有誰對誰錯，只有心內感受不同，人生路需靠自己走出來，經歷可能會令人永生難忘，但走過就是走過了，人生會留下來陪伴自己的，永遠只有自己。」

《光華之君》將在11月5日至8日間於國家戲劇院演出。

(中時 )