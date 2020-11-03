台灣大學校長管中閔前年在校長遴選過程中引發了「拔管案」風波，管中閔被檢舉違法赴陸兼課，涉違反國家機密保護法等案，台北地檢署以「他字案」偵辦逾2年後，認為查無不法，日前將「卡管案」全數簽結，而他今日也在臉書上表示「正義雖然遲到，但不會永遠不到」。

2018年1月5日台大校長遴選委員會選出管中閔為新任校長，但隨即遭教育部以管出任台灣大哥大獨董及赴大陸兼職等疑義，拒發聘書，開啟舉國震動的拔管爭議，期間不僅三任教育部長為此下台，台大更陷入500多天沒校長的困境。

此外，還導致執政黨九合一大選雪崩式潰敗。直到第三位教育部長葉俊榮在2019年12月24日送上平安夜大禮，「勉予同意」管中閔任台大校長，直到2019年1月8日管中閔正式上任台大校長，管案才正式落幕。

而今(3)日晚間管中閔在臉書貼出台北地方檢察署書函，函中描述他的兼職申請都遵循程序辦理，並無任何公務員有積極登載不實的具體文件。且比對管中閔出、入境紀錄及申請核准文件，並沒有發生未經允許擅自出境的情事。北檢也依相關事證，認定管遭檢舉的相關案件並無具體不法事證，因此被檢舉的案件全數簽結。

(中時新聞網)