千葉羅德海洋隊今（3）日以3比4輸給軟銀鷹隊，而西武獅隊以5比4險勝火腿鬥士隊，使得羅德、西武並列太平洋聯盟第2名，戰績57勝3和55敗完全相同，哪一隊能夠打進CS季後賽，進而與軟銀鷹爭奪「日本一」系列賽門票，目前還在未定之天。

明天羅德推出台灣左投陳偉殷先發，再戰軟銀的王牌投手千賀滉大，對戰戲碼和10月28日一樣；但戰場則由軟銀的福岡巨蛋移到羅德的千葉ZOZO球場，殷仔仍要拚重返日職後的首勝。

千賀滉大今年出賽17場都是先發，戰績10勝6敗、自責分率2.31，處於3連勝狀態，而他已投113局，只要再投7局，補滿120局的規定局數，並且不失分，還有機會登上洋聯「防禦率王」寶座，擠下目前領先的歐力士隊山本由伸。

至於陳偉殷已出賽3場，投20局，3場都是優質先發，但隊友火力不幫忙，戰績0勝2敗、自責分率2.25。明天是羅德的季後賽席次保衛戰，也可能是殷仔例行賽最後一次先發，隊友真的不能再貧打了。

(中時 )