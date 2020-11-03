金馬導演張毅10月27日晚間傳出因輸血感染病況危急，他的妻子、金馬影后楊惠姍發文祈求菩薩將張毅承受的痛苦分一點給她，無奈不敵病魔，張毅於本月1日凌晨由於多重器官衰竭病逝，享年69歲。張毅患有罕見疾病「高安氏症」，這是一種嚴重影響器官運作的自體免疫系統疾病。

張毅一手創建的琉璃工房上午在官方臉書發布張毅的死訊，：「親愛的工房朋友們，我們敬愛的大家長張毅已於11月1日清晨在妻子楊惠姍、女兒張源，及家人們的陪伴下安詳辭世，享年69歲。楊惠姍感謝這幾日來自全球各地朋友的關心集氣與助念，後續相關事宜安排處理中。感恩大家！」

張毅生前曾在接受媒體訪問時提及，他18歲入伍服役因高安氏症造成血壓飆升到180遭退訓。（圖片來源/琉璃工房官方臉書）

服役時曾因高安氏症被退訓 是一種罕見的免疫系統疾病

張毅生前曾在接受媒體訪問時提及，他18歲入伍服役因高安氏症造成血壓飆升到180遭退訓。高安氏症（英文Takayasu Arteritis，簡稱TA）為罕見疾病，是一種自體免疫系統疾病，屬於血管炎的隱性風濕免疫科疾病。會造成主動脈及其第一分支發炎、狹窄，影響血液運行，進而影響器官運作，患者以亞洲人居多，發生率為每百萬人2.6例，發病年齡在10至40歲之間，患者8成為女性，男性只占2成，但張毅就是這少數中的一例，他也因高安氏症吃足苦頭，曾接受腎動脈截換手術、不只一次因心臟毛病進開刀房。

心臟手術讓張毅需要固定輸血，今年2月張毅傳出心臟手術後輸血器官感染，不斷進出醫院治療，病情每況愈下，醫師曾建議轉安寧病房減少病人痛苦，楊惠姍煎熬不捨，一直守在加護病房。10月27日張毅病危的消息傳出後，琉璃工房僅表示張毅因免疫系統舊疾治療中，楊惠姍則在29日寫一封信給琉璃工房的夥伴，講述近兩年來陪伴張毅治療病痛的心路歷程。

張毅與楊惠姍鶼鰈情深，此情此景已成追憶。(圖片來源/琉璃工房官方臉書)

楊惠姍在信中表示，張毅這兩年不停進出醫院，這些日子以來因為先天免疫功能及腎的諸多問題，造成身軀經常腫脹而疼痛，「在醫院裡躺在床上，全身插滿管子及針劑，兩臂已經找不到可以打針的地方，發著高燒，咳著血，無法細數的各種疾狀，看著他仍然虛弱的、努力的寫著工房新作品的說明文、文案，吃力的用著腫脹幾乎已經提不起筆的手，認真用力的『練習簽名』，因為很多公文要等著他親簽。看著他的辛苦，我心如刀割，我祈求菩薩能不能分一點痛給我啊；他一直不忍我辛苦，我在他耳邊告訴他，你就是我全部的世界，哪怕你是坐輪椅或躺床上，只要你不覺得那是所謂的不好的生活品質，只要你願意活著，我都會快樂的照顧你，在你身邊，很幸福的跟你過完後面的日子……」只是從年輕時即不斷進出醫院的張毅，沒能挺過這次的難關。

自體免疫系統疾病難治癒 只能控制病情

什麼是自體免疫系統疾病？正常情況下，免疫系統具分辨敵我的能力，當細菌、病毒入侵人體，身體發生感染時，免疫系統會製造特殊蛋白質抗體攻擊外來物。但發生自體免疫疾病時，免疫系統製造的抗體是反過來攻擊應該保護的身體組織、器官，另一種情況是免疫系統消滅細菌、病毒後，繼續攻擊自身。

台大醫院免疫風濕科主任余家利指出，免疫系統分布全身，所以每個部位都可能遭受免疫系統侵襲，包括神經、胃腸、內分泌系統、呼吸系統、泌尿系統、皮膚黏膜、眼睛、血管等等。醫學的進步幫助醫界知道，以前很多找不到原因的奇怪病症，原來都是自體免疫疾病，但自體免疫疾病目前尚難治癒，只能用藥物治療症狀、緩解疾病。

好好吃飯睡覺 對免疫系統最好

醫界發現，台灣地區的自體免疫疾病有明顯增加的趨勢，雖然自體免疫疾病無從防起，但保有健康之道，或可降低誘發自體免疫疾病的風險，包括飲食均衡、多運動、睡眠充足、作息正常。

台大醫院免疫風濕科主治醫師謝松洲表示，睡得好、飲食均衡、適度運動、精神飽滿，其實就是幫助免疫系統處在穩定平衡的狀態。除了好好吃飯睡覺，傳染病流行時少去公共場所、接種疫苗、常保心情樂觀穩定，對於免疫系統都有正面幫助。另外應避免吃增強免疫力的藥物及食品，以免破壞免疫系統平衡，反而誘發自體免疫疾病。

另有自體免疫疾病家族史的人則要特別注意，必要時可抽血檢測有沒有特定基因、抗體。

(中時新聞網)