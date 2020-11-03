美股開盤 阿里巴巴跳空大跌9％ 22:502020/11/03 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 螞蟻科技集團3日暫緩A＋H股上市，阿里巴巴美股盤前一度大跌9％。美國時間3日開盤，阿里巴巴跳空大跌7.69％至286.95美元，後跌幅一路擴大，超過9％。 當地時間上午9：38分，阿里巴巴報282.21美元，跌28.63美元，跌幅9.21％。 (工商 ) #阿里巴巴 #大跌 #跳空 #跌幅 #美股開盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 螞蟻集團IPO夢碎 港夜期急殺 阿里巴巴ADS崩9％ 22:312020/11/03 財經 《國際金融》投資人押寶拜登 歐股漲逾1％ 17:392020/11/03 財經 《美股》本季展望保守 PayPal盤後重挫逾6％ 09:432020/11/03 財經 《美股掃瞄》大選前夕 道指大漲逾400點、標普500勁揚逾1％ 08:522020/11/03 財經 《美股掃瞄》美股消息面：美10月製造業強勁擴張 10:512020/11/03 財經 台股爆量拉尾盤 12,600點近了 04:102020/11/03 財經要聞 《盤中解析》美大選將揭曉 台股彈百點、重回12700 10:342020/11/03 財經 美大選日前夕 美股收紅 道瓊大漲423點 06:052020/11/03 財經 美股出現反彈 台股早盤一度上漲逾百點 09:222020/11/03 財經 《港股》半導體股拉抬 恆指逼近2萬5000點 17:222020/11/03 財經 財經熱門新聞 美大選爆最慘結局 專家：美股ETF不等人 恐大暴殺 - 財經 川普輸贏都沒差了 明天台股不管漲跌只做1件事 - 財經 美大選結果已定？華爾街不怕他當選 卻警告災難將來臨 - 財經 螞蟻集團IPO夢碎 港夜期急殺 阿里巴巴ADS崩9％ - 財經 美大選後將出手打馬雲？專家爆背後驚人真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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