螞蟻科技集團3日暫緩A＋H股上市，阿里巴巴美股盤前一度大跌9％。美國時間3日開盤，阿里巴巴跳空大跌7.69％至286.95美元，後跌幅一路擴大，超過9％。

當地時間上午9：38分，阿里巴巴報282.21美元，跌28.63美元，跌幅9.21％。

(工商 )

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