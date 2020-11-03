「給認真的人掌聲就是為社會點燈！」全國身心障礙國民運動會台中市代表隊成績首開紅盤！保齡球比賽不同其他競賽項目，賽事時間提前至11月3日至6日於台南黃金保齡球館正式展開，一開戰本市即奪下一金一銀佳績、鼓舞全隊士氣。

視障選手葉于蓁強勢摘下TPB3女子個人賽金牌，以超越第二名縣市選手137分之姿奪下冠軍，這亦是她自101年首度參加全國身障運動以來締造四連霸的好成績，奠定該項目難以超過的高門檻。

視障選手葉于蓁強勢摘下TPB3女子個人賽金牌。（社團法人台中市身心障礙體育總會提供）

視障選手葉于蓁強勢摘下TPB3女子個人賽金牌，以超越第二名縣市選手137分之姿奪下冠軍。（社團法人台中市身心障礙體育總會提供）

葉于蓁原先是台中啟明學校田徑選手，因畢業難以維持體能，在台中市身心障礙體育總會保齡球委員會陳玉龍主任委員引薦下轉戰保齡球運動，透過教練專業指導與個人天賦，101年首戰全身障運就拿下金牌。

葉于蓁謙虛說，「沒有保齡球委員會，就沒有我們這些選手」。憑藉對保齡球的熱情，讓她即便身懷雙胞胎期間也不曾停止練習，這面金牌得來不易，但絕對實至名歸。

而保齡球視障男子組則是銀牌入袋，教練團隊表示雖然男子TPB3未能順利摘金，但選手劉正富亦有個人全項賽，教練指導盡快調整狀態，期待全項賽事搶下金牌。

同日比賽的項目還有特奧保齡球，今日為重要的分組資格賽，明日將正面迎戰同級別的外縣市對手，選手們在教練指導下，雖難掩緊張情緒，仍穩定地發揮出平常練習水準，寄盼明日佳績頻傳。

首戰便能攻破局面，激勵台中市代表隊全體人員，更對往後賽事注入一劑強心針。台中身障體總陳清龍理事長下午更親臨黃金保齡球館為選手加油打氣，以表與選手們同在的心。今日尚有聽障組、肢障組TPB8-10項目決賽，期待台中市有更多金牌入袋。

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(中時 )