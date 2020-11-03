台灣大賽G3中信兄弟派出米蘭達掛帥對上統一獅，他此戰完投9局僅失1分，在重要的總冠軍賽上演來台首次完投勝，也是兄弟隊史繼2010年麥格倫後，再有先發投手在台灣大賽奪下完投勝，賽後總教練丘昌榮也相當感謝米蘭達的付出，直說他今天真的很不一樣。

米蘭達此戰完投9局僅被敲3支安打，只有第2局被林安可敲一支三壘打，獅隊靠高飛犧牲打攻下唯一1分，另外飆出9次三振，僅花111球漂亮封鎖獅隊打線。

雖然米蘭達繳出好投，不過兄弟打線卻總在關鍵時刻熄火，前8局敲8安卻僅拿1分，2度留下滿壘殘壘，不過米蘭達並沒有因此受到影響，「雖然前面沒有攻下分數，但我告訴自己要全神貫注手守下來，三振每一個打者，為球隊保持機會。」

丘昌榮透露，第9局是米蘭達表達強烈意願想要續投，9下被敲安後看到教練團站出來，米蘭達以為教練要換投，不斷拍胸脯表達自己還能投，但當時教練只是要上來指揮局面，「米蘭達今天真的很不一樣，用球數相當精簡，過去可能6、7局就破百球，但今天9局才用111球。」

而米蘭達則透露，自己認為當下狀況還有體力續投，因此主動向投手教練佛斯特請纓，「我專注在場上，不想讓任何打者上壘。」此戰兄弟拿下勝利，台灣大賽取得2比1領先優勢，米蘭達則說，「我想為球隊取得領先，但上場時沒有想太多，保持冷靜才能發揮實力，球隊每個人都很重要。」

(中時 )