雖然離岸風場已經陸續啟動，但外商拿的是歐洲標準施工，不符本地現狀。經濟部標準檢驗局明日(4日)將召開首次「離岸風力發電技術規範指導審議會」，預計2年內，最晚2022年訂出「台版離岸風電技術規範」，囊括前期調查，中期施工，到後期運維所有技術標準。未來開發商全都要依循，否則將不給竣工證明，預計2025年起施行。

國內目前僅有一座上緯在苗栗的海洋風場在商轉，其餘像是沃旭大彰化風場、WPD達德能源的雲林允能風場都正在建置中。但你可能不知道，這些風場從設計到發包，都是開發商自訂安全與標準，並非照國內規範在走。

經濟部標準檢驗局組長黃志文表示，現行除了颱風、地震訂有參數外，外商都是依據自己的離岸風電技術規範在做。但事實上，像是台灣海峽海水的腐蝕度，就不可能跟歐洲一樣。因此未來依據本土參數制定的台版離岸風電技術規範，對安全與可靠度才更有保障。

週三召開的離岸風力技術規範指導會為成立以來第一次舉辦，成員橫跨經濟部、內政部、交通部、海洋鮪魚會，是甚至文化部。未來將結合工程界、學界，訂定一座風場從評估、調查、初步設計、細部設計、製造、施工、運維，包括前中後期的技術規範SOP。

有了台版技術規範範本，未來不論是本土、外商離岸風電廠商，都需遵循，否則將拿不到竣工證明文件，形同無法開發。但黃志文強調，除了棍棒，也會給蘿蔔。未來規範出來，廠商只要照做就合規定，不用擔心做到一半，不同部會跳出來糾正重作，對開發商也是保障。

技術規範預計最晚2022年完成，黃志文說，實際可能更快。後續還有範本的解說要撰寫，預計2025年開始適用。當年至少就有加拿大北陸能源NPI的海龍2、3號，沃旭能源的大彰化西南、西北，2開發商共4風場得遵照。後續第三階段區塊開發如進行，自然也要依循台版標準走。

(中時 )