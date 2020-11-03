林青霞與張國榮。（資料照片）

在因受到新冠肺炎影響、人心起伏不定的2020下半年，台灣的愛書人終於迎來一項好消息─睽違6年，林青霞的第3本散文《鏡前鏡後》，於66歲生日當天11月3日推出，再次與讀者分享她對人、情、物、事的細膩感受。時報出版不僅發行了平裝版本，並推出獨家限量林青霞親筆簽名裱布精裝版，精裝版本亦隨書附贈海報：「想念你們，大家都要平平安安的。」獻給台灣讀者的珍貴祝福。

出生於台灣嘉義的林青霞，曾於2011年出版第1本散文創作《窗裏窗外》，2014年出版第2本散文創作《雲去雲來》。在這2本前作中，她都曾寫及故友情誼，與張國榮、鄧麗君的相處舊事，筆調誠摯，情真意切；而在疫情尚未消退的2020年下半年，她出版了《鏡前鏡後》，不僅是當作自己的生日禮物，也希望透過這本書與台灣的讀者牽起過往記憶，共話往事，傳遞祝福之情；《鏡前鏡後》同樣也收錄了多篇與好友的故事，得見林青霞之重情與念舊，也讓讀者能一探巨星鮮為人知的生活面。

林青霞與王祖賢合作電影。（資料照片）

林青霞除了演而優，更擅長透過筆尖傳情，除了描寫好友，亦有她在遊歷故鄉台灣時的種種感觸。書裡其中一篇〈我魂牽夢縈的台北〉，便是講述偶然經過永康街舊家的巷弄，憑著細碎的記憶影像，尋到了舊家，闖了進去，一腳踏進少女時的老家，只見角落一個當年Cappuccino色的胖沙發還在，時光彷彿停止，「我站在客廳中央，往日的情懷在空氣裏濃濃的包圍着我。8年，我的青春、我的成長、我的成名，都在這兒，都在這兒」。

(中時 )