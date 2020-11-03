有機會成為全球最大IPO的螞蟻集團，在即將上市的前夜，在上海科創板以及港交所H股IPO計畫突然被迫暫緩。

據《21世紀經濟報導》報導，3日晚間，上交所發布關於暫緩螞蟻科技集團科創板上市的決定。上交所指出，螞蟻集團實際控制人及董事長、總經理近日被有關部門聯合進行監管約談，報告所處的金融科技監管環境發生變化等重大事項，該重大事項可能導致該公司不符合發行上市條件或者資訊披露要求，上交所因此決定暫緩螞蟻集團上市。

稍晚，螞蟻集團在港交所公告，暫緩H股上市。港交所將儘快公佈有關螞蟻集團暫緩H股上市及退回申請股款的進一步詳情。

11月2日晚，證監會發佈消息稱，中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局對螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明進行了監管約談。

4家監管機構對螞蟻集團高管罕見的聯合約談，但沒有披露約談細節。據報導，知情人士稱，螞蟻集團的領導團隊被告知，公司將面臨更嚴格的審視，須遵守與銀行類似的資本和槓桿監管規定。

螞蟻本預計於本週四或週五在滬港兩地上市。而若上市，這將是有史以來全球最大的IPO上市交易。

據《21世紀經濟報導》報導，一位大型基金投資人士表示，雖然螞蟻集團推遲上市，市場對此毫無預期。但分析其原因，可能跟大型互聯網公司從事金融業務將加強監管有關，若互聯網金融監管大力度加強，這個時候上市，將會提高後續金融科技嚴監管的難度。

此外，若金融科技公司嚴監管繼續加強，市場對金融科技公司估值重估，股價不斷下跌，就會套牢很多老百姓，從中小投資者保護角度來說，可能暫停上市會更好些，避免上市以後就是一直下跌套牢的情況出現。

(旺報 )