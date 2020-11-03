美國海軍基層士兵(特別是女性)表示，代表身分標示的階級章經常看不清楚，使得對方為了確認身分，經常以「不舒服的目光」直盯著自己的胸部。為了避免這種尷尬，美國海軍現在批准了新的軍銜標誌色，採用紅色、銀色與金色這種鮮明的顏色來識別軍銜與階級。

軍事網(military.com)報導，以往美軍的軍常服都採用迷彩，為了保持迷彩的效果，階級章也都是不明顯的黑色或是灰色，但是愈來愈多的基層士兵抱怨，他們不得不盯著對方的胸膛辨別他們的身分與階級，這時常引發各種尷尬。

美國海軍人事司令部在上周五的新政策介紹時，表示「已經聽到各位的擔憂」，並說「海軍現在已經批准了一種新的、、更易於識別的軍銜標誌。」

海軍人事部副部長約翰‧諾維爾（John Nowell）說，他聽到一名艦艇兵的反饋。去年，一名水手在海軍活動中，告訴諾維爾 和其他海軍高層：「我經常很尷尬的盯著女士兵的胸部，就看她的階級。我尷尬，她也不舒服。說真的，現在這種軍階標誌，“即使近到幾英尺的距離，都很難辨認。……為什麼我們不能回到以前標誌清楚的時候？」

諾維爾說，新政策允許海軍常備制服上，換用新的階級章，用紅色、銀色或金色等級的徽章，縫在黑色的框框上，能夠很明顯的看出。

不過，在某些情況下，迷彩軍階章仍需要使用。海軍指揮部在周五同時指出：「在需要迷彩防護的戰術訓練環境中，仍必須戴迷彩階級章。」

(中時新聞網)