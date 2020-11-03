台中市議員李中質詢時指出，歐美第二波新冠疫情再起，中央防疫措施牛步化、資訊不透明，李中議員責成衛生局，應經由合法程序與管道，自行採購檢測試劑與疫苗，以維護市民健康安全。

李中表示，近日有朋友戲謔說：台中市民可能要感謝中火空汙，新冠肺炎的的病毒可能都被污染物殺死了，所以我們都沒有本土確診；這雖然是一則笑話，但反應出來的，是我們民眾對於中央遲遲不讓防疫措施與疫苗採購資訊透明化有關。

歐洲的德國、法國與英國，近日都因為新冠肺炎再度流行而封城，美國的單日確診人數也超過十萬人，李中說，台灣面對第二波疫情的衝擊，防疫工作到底準備好了沒？不能每次都是靠「天祐台灣」，不能只靠耍嘴皮子！

李中指出，即便我們的中央政府把中國大陸視為敵人，但人家做得好的防疫措施，難道就不能學習？孫子兵法說知彼知己、百戰才能不殆不是嗎？青島市可以在五天內完成全市900萬人的核酸檢測，崑山市可以全市消毒，我們的檢測試劑數量有多少？我們環保局有能量兩天內全市消毒？

李中說，市民現在關心的是如果疫情來襲，第一線的防護物資，諸如方艙臨時醫院、防護衣、防護面罩、檢測儀器、口罩等，數量是否充足，檢測試劑有多少數量，我們的醫護人力與支援人力這段期間有沒有獲得補充？這些資訊現階段中央都不願意講清楚，我們的衛生局就有責任替市民向中央問清楚、再講給民眾知道。

由於疫情要到2022年才有機會緩減，德國也準備在2022年前全國施打疫苗，那我們的疫苗施打政策為何？如果中央遲遲不願意有所作為，那我們臺中市是直轄市，應該要有自己的對策，不論是向國外洽詢採購，乃至於優先施打順序等，衛生局都應該要積極應對、自立自強，為了市民的健康安全，別再等中央了！

(中時 )