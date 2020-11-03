中信兄弟「小可愛」江坤宇在台灣大賽又化身成「小可怕」，此站對上統一獅，單場4支4超猛打賞，賽後獲選單場MVP，刷新史上最年輕紀錄，他賽後在記者會上向總教練丘昌榮感謝告白，要謝謝丘總季初就願意相信他，而丘總則給予他溫暖的笑容回應。

江坤宇是本季中信兄弟固定游擊手，首戰就有安打演出，G2繳出雙安，今日更進化到單場4支4，獅隊無論洋投、土投都沒能解決他，台灣大賽打擊率高達5成83，今日更以以20歲122天的年紀，刷新林承飛20歲又206天的原紀錄，成為史上最年輕MVP。

江坤宇賽後臉上還有小將的生澀表情，有些害羞的說，「能獲選真的很開心，大家都很想贏球，米蘭達已經很盡力守下了，前面也有學長帶領我，雖然前面幾局沒得分，但球隊還是很團結，球隊氣氛很好。」

雖然江坤宇相當年輕，但場上絲毫不怯場，不僅打擊超亮眼，也多次在游擊大關展現穩定守備，賽後透露上場前打擊教練都有提醒，他也很想要上壘為球隊帶起反攻機會。

此外江坤宇也在賽後感謝丘總，「謝謝丘總從季初就排我上場，讓我有機會出賽，我會繼續努力的。」而丘總則是微笑回應。

(中時 )