美國總統大選於當地時間11月3日(台灣時間11月4日)正式登場。為防止選後可能出現暴力事件，俄勒岡州(Oregon)州長布朗2日宣布波特蘭都會區進入緊急狀態，而國民兵也全數待命，一有風吹草動便動員部署。這是布朗2個月內第2度動用緊急狀態，以「超前部署」因應可能的政治暴動。

布朗強調，不容許恫嚇選民與政治暴力的行為出現。「不論左派、右派還是中間派所為，不管本週或任何一週，在俄勒岡州都不被允許」。

因此，他宣布波特蘭將由2日17時(台灣時間3日9時)起進入緊急狀態，至4日17時(台灣時間5日9時)結束。他強調，不容許任何人阻止他人行使投票的權利。

俄勒岡州公共廣播公司(OPB)分析，藉由進入緊急狀態，波特蘭執法單位的指揮結構將有所改變。一般而言，發生暴動時應由波特蘭警局領銜指揮與協調；但進入緊急狀態後俄勒岡州州警(Oregon State Police)與蒙諾瑪郡警長辦公室(Multnomah County Sheriff's Office)將共同管理，跳過波特蘭警局直接介入。

由於波特蘭市長惠勒下令不准使用催淚瓦斯，導致州警與蒙諾瑪郡警長辦公室都「關心」，如何驅散過度激動的抗議群眾。此番進入緊急狀態後，選後若有暴力事件發生，將可直接動用鎮暴工具。

此外，布朗還下令俄勒岡州國民兵待命。在過去幾個月的抗議潮中，布朗雖不願動用這記殺手鐧，而只僅動用過1次；不過，當時國民兵仍沒有與抗議人士「正面交鋒」。

俄勒岡州國民兵表示，這次任務主要為支援執法單位，保護重要場所、拘留嫌犯與暴動控制。俄勒岡州國民兵強調，其角色主要是支援。

波特蘭今夏爆發大規模反種族歧視示威遊行。雖然警察到場試圖維持秩序，但右翼團體「驕傲男孩」趁機興亂，造成群情激盪，如今波特蘭幾為「美國火藥庫」。因此，布朗不敢大意，2度動用緊急狀態，避免選後再度失序。

(中時新聞網)