在婚姻中出現爭執在所難免，但變了心的對方，不管說再多也都喚不回。近日一位女網友有感而發，和前夫相戀13年，育有3名子女。今年初卻意外發現對方外遇偷吃嫩妹，甚至還願意「拋家棄子求成全」。沒想到離婚不到半年，老公就求饒討錢，女網友則是霸氣回嗆「自己的選擇你自己承擔」讓網拍手叫好。

原PO在臉書匿名粉專「靠北婚姻2.0」上表示，和前夫從國三相戀13年，生了3個小孩，卻在今年結束兩人7年婚姻。她在年初時發現前夫薪水轉帳隔天都會匯給固定戶頭一萬至二萬元，追問之下，前夫也坦承外遇，還堅定的告訴原PO「她沒有工作，我必須養她」，不然只能四處借錢生活。

原PO調查這位年輕女生已不是第一次介入她人家庭，更發現身邊朋友的先生也曾經是小三的獵物，但兩人還是協議離婚。前夫也毫不留情把三個孩子給原PO，外加房子與戶頭裡80％的錢。

不出半年，前夫卻哭著求原PO把錢還他，稱沒有錢的話小三就要和他分手。但原PO果斷不答應，反嗆「你自己的選擇你自己承擔，她好到讓你可以不要孩子淨身出戶也甘願，你現在回來求我幫忙你挽回她？」原PO透露，前夫現在仍每天打電話向她借錢，甚至還打給小孩借錢。原PO坦言，會把自己經歷講出來，就是希望大家不要去犯賤原諒一個會出軌的人，「出軌只有分零次跟無數次」。

貼文一出，網友見此痛快結局紛紛拍手叫好表示，「有錢有房還有小孩～人生勝利組」、「很敬佩妳快刀斬亂麻的勇氣與決定。前夫的選擇自己負責，後果自負。」、「讓他自己想辦法去用錢，買他所謂的愛情吧！別心軟，他應得的」、「這個時代只有頭腦壞掉的男人才會拋棄自己的孩子去跟外面的女人在一起，最後他的小孩會恨他的」。也有網友直呼「確定這不是犀利人妻的劇情嗎？」

外遇夫偷吃嫩妹果斷「拋家棄子」，人妻曝下場讓網拍手叫好。(摘自靠北婚姻2.0)

(中時新聞網)