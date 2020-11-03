前天重返讀賣巨人隊一軍的台灣球員陽岱鋼，當天出賽就被養樂多燕子隊的洋投蘇亞雷茲（Albert Suarez）用觸身球擊出左手腕，所幸檢查後並無大礙，休息一天便在今天出賽，並且單場敲出雙安、有1分打點進帳，本季打擊率上升至2成50。

今（3）日陽岱鋼是在對廣島鯉魚隊之戰4局下出場，代替若林晃弘擔任一壘手，6局上他先擊出左外野安打，有1分打點，幫助巨人取得2比0領先，9局上再敲一支安打，單場敲出雙安，證明左手腕的傷勢已經沒問題。

廣島隊則在9局下由菊池涼介揮出2分全壘打，扳成2比2平手；打完10局雙方都未再增添分數，最後就以2比2握手言和。

此外，歐力士猛牛隊在大阪巨蛋主場迎戰樂天金鷲隊，台灣投手張奕再度上場後援，投1局被擊出2支安打、失1分，最快球速達到150公里。終場歐力士以6比3勝出，勝投是先發的山崎福也，張奕上場時領先5分，沒有中繼成功的條件，但自責分率略為退步至4.08。

(中時 )