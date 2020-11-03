台中市警局這幾年編列的交通罰款收入編了11億元，可是罰單卻開到14億，暴增3億多，市議員陳淑華3日質詢說，不要把人民當提款機，不斷開罰。警方表示，有很多罰款來自檢舉達人，在台中市統計違規數量最多的就是違停，1年多達38萬件。

市議員陳淑華說，去年警察局編了罰款收入是編了11億，可是罰單卻開到了14億多，一年比一年高，這樣子罰款收入不妥善。台中市警局實際開出的罰單數量比預期的暴增太多，有不少民眾對於警方強力執行的手段很有感。

統計台中市前3高的違規項目，第一名是違停，一年多達38萬件，第二名是超速，也有14萬7000件，第三多就是未依號誌行駛，有13萬件。

警方指出，紅單數量2019年就比前一年暴增15萬張，而且年年增加，每一起檢舉案警方都得審核，並且向檢舉人說明，如此爆量也累壞基層警員。不管警方開罰單強度，民眾還是乖乖守法，守住荷包要緊。

民眾投訴說，警方開單可說是一點都不手軟，甚至還以警車遮掩機動超速照相器，如海線中華路的三田派出所門口，警方就以巡邏車擋住超速照相器，很多民眾開車經過聽到被拍的聲音，回頭一看才發現有超速照相器躲在警車的前面，由大甲往清水方向行使根本看不到，等被拍到才脫口而出說「幹！執行公權力跟作賊沒兩樣！」

(中時 )